Наумов: «Ахмату» надо продлевать контракт с Адиевым, нечего выдумывать»

Николай Наумов, бывший президент столичного «Локомотива» уверен, что грозненскому «Ахмату» не следует никуда отпускать Магомеда Адиева, который проводит пока что блестящую работу в клубе.

«Здорово прибавили все футболисты. Адиев неплохо работает. Он и в Казахстане тоже хорошо работал, поэтому его не отпускают. Для «Ахмата» он очень хороший вариант. Не надо ничего выдумывать, надо продлевать с Адиевым контракт и пусть работает», - приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, Адиев перебрался в Грозный этой весной, сначала его клуб потерпел пару болезненных поражений, но затем одержал сенсационно пять побед подряд и теперь финиширует в середине турнирной таблицы РПЛ.

В «Ахмате» оценили влияние Адиева