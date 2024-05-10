ЦСКА ведёт переговоры с Лукиным о новом контракте

Московский ЦСКА хочет сохранить в составе молодой актив из линии обороны.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, «армейцы» ведут переговоры о новом трудовом соглашении с 20-летним защитником Матвеем Лукиным. Текущий контракт с игроком у ЦСКА истекает летом 2025 года.

Ранее отечественный инсайдер Иван Карпов сообщил в своём телеграм-канале, что Лукиным заинтересовались в принципиальном сопернике ЦСКА – московском «Спартаке». В недавнем московском дерби Лукин как раз принимал участие.

Лукин в этом сезоне сыграл в 11 матчах за столичную команду, футболист является воспитанником клубной академии «красно-синих».