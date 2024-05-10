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Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели рубрика

10 Мая 2024 • 22:40 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, в какой команде Криштиану Роналду и Лионель Месси могут стать одноклубниками, почему Хави рискует быть уволенным из «Барселоны» уже ближайшим летом, и что думают о вылете из Лиги чемпионов футболисты «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду и Месси станут одноклубниками

Многие любители футбола очень хотели бы посмотреть на то, как Криштиану Роналду и Лионель Месси делят футбольное поле и раздевалку в одном клубе. Недавно в прессу просочилась информация о том, что португалец и аргентинец могут оказаться по одну сторону баррикад. Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм якобы работает над приглашением в клуб Роналду. Поверить в осуществление такого трансфера на сегодняшний день непросто, но в футболе бывает всякое.

Дзюба нарушал режим в «Локомотиве»

Всё идёт к тому, что Артём Дзюба покинет «Локомотив» по завершению сезона. Если верить слухам, московский клуб долгое время закрывал глаза на нарушения опытным нападающим режима. Так, Дзюба якобы не один раз позволял себе уходить с тренировок ещё до их окончания. Кроме того, перед игрой против «Ахмата» Артём всю ночь снимался в телевизионном шоу и в Грозный с командой не отправился. А ещё пропуск Дзюбой сборов мог быть вызван не травмой – клубные медики «Локомотива» отказались подтвердить реальность проблем со здоровьем у футболиста.

Хави могут уволить из «Барселоны»

Недавно Хави передумал уходить из «Барселоны» летом, о чём было торжественно объявлено. При этом на неделе появилась информация о том, что молодого специалиста могут уволить по завершению текущего сезона. Увольнение Хави может произойти, если каталонская команда финиширует в Ла Лиге ниже второго места. В таком случае «сине-гранатовые» не попадут в розыгрыш Суперкубка Испании и потеряют солидный доход. После поражения от «Жироны» в дерби «Барселона» опустилась на третье место в таблице чемпионата. Впереди ещё четыре тура.

«Манчестер Юнайтед» выбрал двух кандидатов на пост тренера

Эрик тен Хаг рискует потерять должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона. Поговаривают, что окончательное решение по будущему нидерландца в клубе примут после финала Кубка Англии, который пройдёт 25 мая. По слухам, «красные дьяволы» уже выбрали двух кандидатов на пост рулевого команды на случай прощания с тен Хагом. Так, манкунианцам интересны Томас Тухель и Гарет Саутгейт. Немец очень скоро уходит из «Баварии», а вот с англичанином сложнее – летом он выступит со сборной Англии на чемпионате Европы. Если «три льва» пройдут на турнире достаточно далеко, то Саутгейт станет потенциально доступным достаточно поздно.

«ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе

Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Произошло это спустя три дня после вылета команды из Лиги чемпионов – из турнира, который парижане давно мечтают выиграть, но никак не получается. В этом году «ПСЖ» остановился на стадии полуфинала, уступив дортмундской «Боруссии». Если верить слухам, то в парижском клубе считают главным виновником неудачного результата именно Мбаппе. В «ПСЖ» уверены, что в последние месяцы Килиан выступал без должного настроя из-за так называемого чемоданного настроения. Поговаривают, что Мбаппе ещё в середине февраля подписал предварительный контракт с «Реалом». В Париже чувствуют себя преданными.

Слухи собирал Александр Тихий.

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