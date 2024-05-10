Тарханов: «Сейчас для «Спартака» все матчи важные»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился своим мнением относительно завтрашнего матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

Встреча пройдёт 11 мая на стадионе «Спартака», стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени.

- Думаю, предстоящий матч с «Балтикой» не отразится на мотивации «Спартака» во встрече с «Краснодаром». Сейчас для «Спартака» все матчи важные. Упускать возможность подняться в чемпионате команда не станет, - цитирует бывшего тренера «Урала» Vprognoze.ru.

Команда Владимира Слишковича после 27 матчей в РПЛ имеет в своей копилке 43 очка и идёт на пятой строчке в таблице. «Краснодар» с 50 баллами занимает вторую позиции.