В «Зените» рассказали, на каком языке с командой общается Дуглас Сантос

Дуглас Сантос – один из старожилов сегодняшнего «Зенита» и по совместительству – капитан команды. Его одноклубник и коллега по линии обороны Вячеслав Караваев рассказал, на каком языке капитан «сине-бело-голубых» даёт предматчевую установку своим одноклубникам.

«На английском. Дуглас понимает его и разговаривает на нем», - говорит Караваев пресс-службе «Зенита».

30-летний Сантос находится в «Зените» с лета 2019 года – уже почти ровно пять лет. В питерский клуб он перебрался из «Гамбурга».

Ранее Караваев назвал трёх лидеров раздевалки питерского клуба. В списке оказался как раз Сантос.