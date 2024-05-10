20-летний центральный защитник столичного ЦСКА Матвей Лукин может перейти в стан принципиального соперника «красно-синих» - московский «Спартак». Слухом делится в своём информационном канале инсайдер Иван Карпов.

«В «Спартаке» высоко оценивают его спортивные качества и хотят видеть в своей команде», - отмечает Карпов.

У молодого футболиста остаётся год контракта с ЦСКА. В текущем сезоне он провёл за «армейцев» 11 матчей, в том числе один из них – против «Спартака», который завершился нулевой ничьей в минувшем апреле в рамках РПЛ. Защитник является воспитанником клубной академии «армейцев» Москвы.