Караваев назвал трёх лидеров раздевалки «Зенита»

Вячеслав Караваев, защитник питерского «Зенита» высказался на тему того, кто в его команде является лидером раздевалки. Караваев смог выделить три персоны.

«По ситуации любой в нашей команде может что-то сказать, подбодрить, мотивировать. Но чаще других это делают главный тренер, капитан команды и Миша Кержаков на правах старшего», - говорит Караваев для пресс-службы «Зенита». Тренирует «Зенит», напомним, Сергей Семак, а капитаном команды является Дуглас Сантос.

Напомним, питерцы близки к шестому подряд чемпионству. Клуб станет чемпионом России, если сможет победить в трёх оставшихся поединках РПЛ.