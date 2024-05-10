Журналист из Кипра Стелиос Анастасиу специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новый контракт нападающего Александра Кокорина с «Арисом» из Лимасола.

«На самом деле, я очень удивлен, что Кокорин продлил контракт с «Арисом». Он провёл довольно слабый сезон, много игр пропускал, а еще у него очень большая зарплата. Раз «Арис» все же пошел на это, то понимает все издержки. Возможно, следующий сезон сложится лучше. Потенциал Кокорина огромный, но в этом сезоне он себя не показал», - говорит Анастасиу нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что Кокорин будет играть за «Арис» по новому контракту до конца следующего сезона.