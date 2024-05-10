Пименов назвал фаворита матча «Зенит» - ЦСКА

Руслан Пименов, бывший игрок «Локомотива», высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

Игра пройдёт в субботу, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по столичному времени.

По мнению Пименова, команда Сергея Семака является фаворитом предстоящей встречи.

- «Зенит» является явным фаворитом этого матча, даже несмотря на то, что ЦСКА набрал хорошую форму, но не по результатам. Думаю, в матче завтра будет не много голов, - заявил Руслан Пименов в эфире телеканала «Матч премьер».

На данный момент «сине-бело-голубые» лидируют в таблице, набрав 51 очко. ЦСКА с 39 баллами располагается на восьмой позиции.