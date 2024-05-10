Тарханов высказался о трёхматчевой серии ЦСКА и «Зенита»

Александр Тарханов, футбольный тренер и эксперт высказался по поводу того, что московскому ЦСКА предстоит сыграть три раза за две недели с «Зенитом». Один из этих матчей состоялся в начале мая и завершился ничьей в Москве – 1:1, в рамках первой игры финала Пути РПЛ Кубка России.

«Не вижу никаких сложностей в том, чтобы сыграть три матча за две недели с одной и той же командой. Самая главная задача для ЦСКА – хорошо подготовиться, а затем показать это на поле», - говорит Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что матч «Зенита» и ЦСКА самый ближайший пройдёт в грядущую субботу, 11 мая. Место действия – «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный кубковый матч также пройдёт на следующей неделе в Питере.