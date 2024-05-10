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Соболев: «Угальде принесёт много пользы «Спартаку»

10 Мая 2024 • 21:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.45 X 3.70 2 2.80
Через 18 ч. 52 мин.

Александр Соболев высказался о своём партнёре по команде Манфреде Угальде.

Угальде пополнил состав «Спартака» в зимнее трансферное окно. В активе 21-летнего нападающего девять матчей за столичный клуб в чемпионате России, но результативными действиями футболист не отметился. В Кубке России Угальде провёл три игры и забил один гол.

- Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него всё впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов, - цитирует Соболева пресс-служба «красно-белых».

11 мая «Спартак» на своём поле примет «Краснодар», матч начнётся в 16:30 по столичному времени.


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