Соболев: «Угальде принесёт много пользы «Спартаку»

Александр Соболев высказался о своём партнёре по команде Манфреде Угальде.

Угальде пополнил состав «Спартака» в зимнее трансферное окно. В активе 21-летнего нападающего девять матчей за столичный клуб в чемпионате России, но результативными действиями футболист не отметился. В Кубке России Угальде провёл три игры и забил один гол.

- Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него всё впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов, - цитирует Соболева пресс-служба «красно-белых».

11 мая «Спартак» на своём поле примет «Краснодар», матч начнётся в 16:30 по столичному времени.