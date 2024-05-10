Караваев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Вячеслав Караваев, игрок петербургской команды, дал свой комментарий о борьбе за золотые медали в текущем сезоне.

- Нервирует ли столь острая чемпионская гонка? Я бы так не сказал. Команда у нас опытная, сейчас нужно не нервничать, а, наоборот, собраться, - цитирует Караваева пресс-служба «сине-бело-голубых».

Команда Сергея Семака лидирует в таблице чемпионата, в копилке «Зенита» 51 набранное очко. В тройку также входят «Краснодар» и «Динамо», у которых по 50 баллов. Свой следующий матч «Зенит» проведёт 11 мая, соперником петербургской команды станет ЦСКА. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.