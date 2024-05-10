Ледяхов: «Спартак» может похоронить чемпионские амбиции «Краснодара»

Игорь Ледяхов, футбольный тренер порассуждал о грядущем матче «Спартак» - «Краснодар». Эта игра пройдёт в рамках 28 тура РПЛ в грядущие выходные.

«У «Спартака» есть вариант, что он может побороться за тройку. Будем ждать, что клуб проявит максимум силы, наберёт очки. Можно согласиться с тем, что «Спартак» — фаворит матча», - говорит Ледяхов Legalbet, добавляя, что «Спартак» уже в этой игре может похоронить чемпионские амбиции «быков».

Напомним, что «Краснодар» с 50 баллами идёт на втором-третьем месте турнирной таблицы. Отставание от «Зенита», который идёт на первом месте, составляет всего лишь один балл.