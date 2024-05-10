Российский полузащитник, один из лидеров и старожилов «Монако» Александр Головин попал в команду года французской Лиги 1 в футбольном симуляторе EA FC 24. В ней Головин получил карточку с рейтингом 94, что стало самым высоким рейтингом для российских футболистов за всю историю режима Ultimate Team, не считая икон.

Головину 27 лет, россиянин выступает в «Монако» уже шестой год – с лета 2018 года. В текущем сезоне до травмы Александру удалось оформить шесть голов и шесть ассистов в рамках 25 матчей чемпионата Франции. Контракт россиянина с монегасками рассчитан до конца сезона-2025/26.

В России снова будут показывать чемпионат Франции