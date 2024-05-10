Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин – в команде года Лиги 1 в ЕA FC 24 официально

10 Мая 2024 • 20:25 Комментировать

Российский полузащитник, один из лидеров и старожилов «Монако» Александр Головин попал в команду года французской Лиги 1 в футбольном симуляторе EA FC 24. В ней Головин получил карточку с рейтингом 94, что стало самым высоким рейтингом для российских футболистов за всю историю режима Ultimate Team, не считая икон.

Головину 27 лет, россиянин выступает в «Монако» уже шестой год – с лета 2018 года. В текущем сезоне до травмы Александру удалось оформить шесть голов и шесть ассистов в рамках 25 матчей чемпионата Франции. Контракт россиянина с монегасками рассчитан до конца сезона-2025/26.

В России снова будут показывать чемпионат Франции

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Хаби Алонсо прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Фёдор Емельяненко рассказал, почему не состоялся его бой против Майка Тайсона ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперёд в серии Плющев высказался о разнице между КХЛ и НХЛ Крикунов — о комплектовании сборной России: «Когда нас допустят до международных игр, всё изменится» Канарейкин: «Хорошо бы, чтобы сборная России действительно включала в себя хоккеистов до 25 лет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
2
2.12 3.65 3.30
Видео
11.05.24 в 14:00
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.50 3.35 2.84
Видео
11.05.24 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
2.36 3.55 2.84
Видео
11.05.24 в 19:00
Зенит Зенит
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.11 3.50 3.10
Видео
11.05.24 в 21:30
Балтика Балтика
Динамо Москва Динамо Москва
2.88 3.50 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
21:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о трёхматчевой серии ЦСКА и «Зенита»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Угальде принесёт много пользы «Спартаку»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Караваев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
20:53 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартак» может похоронить чемпионские амбиции «Краснодара»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Головин – в команде года Лиги 1 в ЕA FC 24 официально
20:19 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «ЦСКА создаст «Зениту» проблемы»
19:56 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Валентина Видаля прокомментировали слухи об интересе к игроку из России эксклюзив
19:42 · Россия. Премьер-лига
Генич ответил пресс-службе «Рубина»
19:31 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» оценили влияние Адиева
19:28 · Россия. Премьер-лига
Геркус считает, что «Локомотив» не окажется в тройке по итогам сезона
19:25 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Теперь за Конате будут гоняться топ-клубы РПЛ»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, почему забивает много голов в ворота «Динамо»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Будунов: «Арена махачкалинского «Динамо» будет готова к выходу в РПЛ»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Только четыре игрока РПЛ забили 10 и более голов и в прошлом, и в текущем сезонах
18:37 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы именно к такой игре готовились, но пропустили контратаку»
Все новости
Рекомендуем