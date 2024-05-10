Тарханов: «ЦСКА создаст «Зениту» проблемы»

Александр Тарханов, российский футбольный тренер порассуждал об одном из самых интересных матчей 28 тура РПЛ. В нём в субботу сойдутся питерский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Игра будет из серии: кому повезёт. Преимущество будет у «Зенита», играющего дома. Однако ЦСКА создаст им проблемы, так просто они не уступят всё равно. Победить же «армейцы» могут за счёт организованности», - рассуждает Тарханов для Legalbet.

Напомним, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 51 баллом. Отрыв от второй и третьей команд лиги составляет всего один балл. Если «Зенит» выиграет три оставшихся матча, то питерский клуб станет чемпионом России в шестой раз подряд.