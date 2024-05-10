Пабло Леклер Флуха, владелец агентства, представляющего интересы защитника «Униона Эспаньола» Валентина Видаля специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к футболисту, о котором писали СМИ.

«Валентином интересуются многие команды, но не все связывались с нами напрямую. Касаемо интереса из России, я видел об этом в ваших СМИ, к нам из России никто не обращался", - заявил владелец агентства нашему корреспонденту.

Ранее появилась информация о том, что футболистом интересуются российские клубы. В частности, Видаля связывали с московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой», представителями РПЛ в текущем сезоне.