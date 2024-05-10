Генич ответил пресс-службе «Рубина»

В минувший четверг знаменитый комментатор Константин Генич обнародовал инсайд о том, что казанский «Рубин» попрощается по итогу сезона с главным тренером в лице Рашида Рахимова.

Позже «Рубин» официально ответил на этот инсайд. Генич подготовил свой ответ в телеграм-канале пресс-службе казанского клуба.

«Разумеется, клуб сейчас будет всё отрицать и поддерживать своего тренера. Это правильно! Но почему ни на одном официальном источнике «Рубина» я не вижу новости о продлении контракта, если в первый сезон после возвращения казанцы уверенно и красиво решили задачу по сохранению прописки? И во много благодаря Рахимову. Что-то пока не складывается пазл», - пишет комментатор.

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