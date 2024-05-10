В «Ахмате» оценили влияние Адиева

Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора «Ахмата», высказался о работе Магомеда Адиева на тренерском мостике.

«Самое главное изменение в команде при Адиеве – это пять побед подряд. В той ситуации, в которой мы оказались, нужно говорить не о красоте футбола. А о том, чтобы биться, забирать очки и выйти из опасной зоны турнирной таблицы», - цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в пятницу «Ахмат» обыграл на выезде «Крылья Советов» со счётом 2:0. Грозненцы приблизилась к решению задачи по сохранению прописки в Премьер-лиге на следующий сезон.

В текущем чемпионате «Ахмату» осталось сыграть против «Зенита» (19 мая) и против «Факела» (25 мая).