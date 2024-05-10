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Геркус считает, что «Локомотив» не окажется в тройке по итогам сезона

10 Мая 2024 • 19:28 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.05
12.05 14:00

Илья Геркус, который ранее занимал должность генерального директора «Локомотива», считает, что «железнодорожники» по окончании сезона окажутся ниже третьего места.

- Думаю, что у «Локомотива» нет шансов на тройку. Три призёра уже определились. Конечно, в теории кто-то может втиснуться туда, но на практике шансов нет, - передаёт слова Ильи Геркуса Metaratings.

Столичная команда в 27 турах набрала 44 балла и идёт на четвёртой позиции в таблице, от третьего места «Локомотив» отделяют шесть очков. 12 мая команда Михаила Галактионова на выезде сыграет против «Оренбурга», встреча начнётся в 14:00 по мск.

В прошлом туре «Локомотив» на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 1:0.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Геркус

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