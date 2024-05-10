Григорян: «Теперь за Конате будут гоняться топ-клубы РПЛ»

Александр Григорян, футбольный тренер и эксперт высказался о будущем Мохамеда Конате. Этот форвард «Ахмата», скорее всего, покинет свой клуб по итогу сезона.

«Огромную работу с ним провел Андрей Талалаев. Когда мы работали в «Тамбове», он был очень уязвим, не мог за мяч цепляться. Теперь в этом компоненте один из лучших. Наши топ‑клубы начнут за ним гоняться. Сегодня он был номер один во всем», - говорит Григорян для телеканала «Матч ТВ».

По мнению эксперта, теперь за форвардом, у которого кончается контракт с «Ахматом», будут гоняться клубы РПЛ.

Ранее в матче «Ахмата» с «Крыльями Советов» (2:0) Конате стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба. Он опередил бразильца Маурисио по этому показателю.