Соболев рассказал, почему забивает много голов в ворота «Динамо»

Александр Соболев, форвард «красно-белых», рассказал, почему ему удаётся часто забивать в ворота московского «Динамо».

Соболев провёл против «Динамо» 11 матчей, в которых девять раз смог поразить ворота «бело-голубых».

- То, что забил так много именно «Динамо», - скорее стечение обстоятельств. Кстати, «Краснодару», с которым мы играем в следующем туре, я забил за всю карьеру даже больше, - цитирует нападающего пресс-служба «Спартака».

В этом сезоне форвард принял участие в 24 матчах РПЛ, забил пять голов и сделал столько же результативных передач на партнёров.

«Спартак» идёт на пятой строчке в таблице чемпионата, набрав 43 очка.