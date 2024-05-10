Будунов: «Арена махачкалинского «Динамо» будет готова к выходу в РПЛ»

Будун Будунов, бывший футболист, а ныне замминистра спорта Дагестана высказался о домашней арене махачкалинского «Динамо». По словам чиновника, проблем с допуском стадиона на матчи Премьер-лиги не возникнет.

«Арена будет готова к требованиям РПЛ. У нас все идет по графику, сбоя быть не должно», - говорит Будунов телеканалу «Матч ТВ».

«Динамо» находится в одном-двух шагах от окончательного выхода в РПЛ на будущий сезон. Сейчас клуб – абсолютный лидер турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, у команды 58 очков и первое место. Отрыв от третьего места составляет пять очков.

Домашняя арена «Динамо» - «Анжи-Арена», крупнейший стадион Дагестана, расположенный в городе Каспийск южнее Махачкалы. Ранее там играл «Анжи».