Только четыре игрока РПЛ забили 10 и более голов и в прошлом, и в текущем сезонах

Вечером пятницы «Крылья Советов» принимали дома «Ахмат». Уже по традиции волжане проиграли дома грозненскому клубу, в этот раз – со счётом 2:0. Один из голов грозненцев забил Мохамед Конате.

Как сообщает Opta Sports, только четыре игрока смогли забить более 10 голов в прошлом сезоне РПЛ и в сезоне текущем. Это сам Конате, а также нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА), нападающий Джон Кордоба и атакующий полузащитник Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»).

Ранее Конате вошёл в историю «Ахмата», став самым лучшим бомбардиром в истории грозненской команды в рамках РПЛ. Он обошёл по числу забитых голов Маурисио.