Осинькин: «Мы именно к такой игре готовились, но пропустили контратаку»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- В первом тайме владели игровой инициативой, но пропустили в концовке тайма. С чем это связано?

- С тем, что пропустили в конце первого тайма. Мы не связаны с ситуацией, что пропустили именно в конце. Соперник выбрал контратакующую манеру. Понятно, что так глубоко обороняясь, когда-то будут ситуации, когда они могут выйти два в два, допустим, или какая-то ошибка позволит им выбежать в атаку. К сожалению, мы именно в этот момент сломали свою игру. Но еще и во втором тайме допустили похожую ошибку. Наверное, уже мы после этого не смогли по-настоящему ввязаться в борьбу за очки. Хотя в какой-то момент казалось, что мы возвращаемся. В целом первый тайм достаточно неплохой, но мало было непосредственно агрессии, непосредственно скорости. Ее трудно было где-то найти, потому что пространства практически не оставалось, очень низко оборонялся «Ахмат». Надо было другие какие-то определенные плюсы из этого вытаскивать. Мы раз не забили, значит, не смогли.

- Можно ли сказать, что вы не были готовы к такой игре соперника сегодня?

- Мы именно к такой игре готовились, но пропустили контратаку. Об этом говорили, о том, какие атаки могут быть после такой глубокой и достаточно широкой обороны соперника. Но так получилось, мы понимали, что матч может идти так. Надеялись просто сами забить. Не могу сказать, что первый тайм неплохой был прямо в плане контроля мяча. Именно финишная часть в такой ситуации сложная, потому что в первую очередь насыщенная вся штрафная максимально.

- Вы поменяли Бабкина на Печенина. Это попытка что-то изменить?

- В том числе и изменить. Во-вторых, он был на карточке. В-третьих, он только после травмы. Пока он на такое время плюс-минус готов. Мы это понимали. Перестановок достаточно мы сделали, кроме этого.

- Вы два матча проиграли. Впереди матчи с «Пари НН» и «Динамо». Какие мысли на этот счет есть?

- Мы будем стараться, биться и равнодушными точно не будем, независимо от того, как будет складываться матч, какие очки там нужны по окончании тура. Мы все равно будем максимально настраиваться на две оставшиеся игры.