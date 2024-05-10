Адиев: «Парни это сделали, главную задачу решили»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Пятая победа подряд. Мы говорили об этом перед матчем. Можно теперь поздравить с решением задачи?

- Да, мы наконец-то можем выдохнуть. Как я говорил до игры, весь тур уже просмотреть, не завися от каких-то результатов. В чем самое большое счастье человека - в данной ситуации, команды - когда ты ни от чего не зависишь, а зависишь только от себя, поэтому парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть еще наш чемпион, который к нам приезжает, он приедет на наш стадион в заключительной игре чемпионата. Поэтому, конечно, будем готовиться.

- Конате стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в истории. Поздравили его уже в раздевалке?

- Сейчас он только зашел, ребята, конечно, скандировали. Мы его обязательно еще поздравим.

- У вас контракт до конца сезона. Есть ли моменты пролонгации, разговаривали ли с руководством?

- Нет, пока никаких разговоров у нас не было. Надо было решить задачу, мы ее решили, а дальше будет видно, пока ни о чем не говорили.

- В первом тайме Артём Тимофеев несколько раз делал передачи парашютиком в штрафную площадь. Это импровизация или заготовка?

- У нас есть большой форвард, он достаточно мобильный форвард, Конате, поэтому его открывания за спину мы пытаемся искать, особенно играя в той манере, в которой сейчас играем, больше такой контратакующей, поэтому эти забросы будут в нашем исполнении.

- В чем секрет пяти побед подряд?

- Я в прошлый раз сказал и ничего нового не скажу. Команда. Всегда говорю одни и те же слова. Ты можешь быть великим тактиком, но если у тебя нету команды, ты никогда свои идеи не воплотишь. Я рад, что команда сплотилась. Мне приятно, что те задачи, которые ставит тренерский штаб, они слышат и пытаются выполнять. Это вкупе дает определенный результат.