Конате: «Мы знали, что мы занимали не свое место, поэтому надо было просыпаться»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Ахмат» Мохамед Конате для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- Удалось забить сегодня свой 29-й гол за «Ахмат», это рекорд. Знал об этом?
- Да, перед игрой мне спортивный директор наш старается напоминать, что у меня есть большой шанс. Я всегда этого хотел, это была моя цель - забить много голов. Я чувствую, что это хорошо получается, продолжаю работать.
- Пять побед подряд после поражения 1:7 - что это?
- У нас была такая плохая ситуация. Мы знали, что мы занимали не свое место, поэтому надо было просыпаться, мы так и сделали. Работаем больше, стараемся выиграть в каждом матче.
- 29-й забитый гол за «Ахмат» - как он получился, как ты выиграл борьбу, и дальше что было?
- Я был уверен в себе, настроен позитивно. Я знал, что у меня будут шансы и моменты. Этот шанс надо было забить. Я ждал, ждал и в итоге забил гол. Очень рад.
- После передачи пяткой от Бериши не было мысли, что сейчас нельзя не забивать?
- Играем до конца, до ворот, особенно нападающему так нужно поступать. Я это сделал и забил.
Бан пользователя