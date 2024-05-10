Конате: «Мы знали, что мы занимали не свое место, поэтому надо было просыпаться»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Ахмат» Мохамед Конате для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Удалось забить сегодня свой 29-й гол за «Ахмат», это рекорд. Знал об этом?

- Да, перед игрой мне спортивный директор наш старается напоминать, что у меня есть большой шанс. Я всегда этого хотел, это была моя цель - забить много голов. Я чувствую, что это хорошо получается, продолжаю работать.

- Пять побед подряд после поражения 1:7 - что это?

- У нас была такая плохая ситуация. Мы знали, что мы занимали не свое место, поэтому надо было просыпаться, мы так и сделали. Работаем больше, стараемся выиграть в каждом матче.

- 29-й забитый гол за «Ахмат» - как он получился, как ты выиграл борьбу, и дальше что было?

- Я был уверен в себе, настроен позитивно. Я знал, что у меня будут шансы и моменты. Этот шанс надо было забить. Я ждал, ждал и в итоге забил гол. Очень рад.

- После передачи пяткой от Бериши не было мысли, что сейчас нельзя не забивать?

- Играем до конца, до ворот, особенно нападающему так нужно поступать. Я это сделал и забил.