Молодой талант «Крыльев» Салтыков сыграл 12-й матч без голевых действий подряд

Молодой футболист самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков, которого называли одним из открытий первой части сезона, пока что проваливает весну. Минувший матч «Крыльев» против «Ахмата» (0:2) стал для Никиты уже 12-м по счёту в РПЛ, в котором он не может забить или отдать ассист партнёру по команде. Притом, в первых 15 играх сезона было четыре забитых гола и четыре ассиста.

Тем не менее, как добавляет Opta Sports, в пятничной игре у Салтыкова было шесть удачных обводок, раньше никогда не было больше трёх за матч.

Больше подробностей об очередной победе «Ахмата» в гостях над «Крыльями» - в нашем ревью.