«Ахмат» побеждает «Крылья» в гостях уже в семи встречах РПЛ кряду

Удивительным фактом делится Opta Sports. Грозненский «Ахмат» побеждает самарские «Крылья Советов» в гостях уже в семи матчах подряд в рамках Российской премьер-лиги.

Последний матч в Самаре между «Крыльями» и «Ахматом», в котором не была зафиксирована победа грозненской команды, состоялся более чем 10 лет назад – в апреле 2014 года. Тогда команды разошлись миром – 1:1. С тех пор абсолютно каждый из семи визитов «Ахмата» в Самару в рамках лиги оборачивался поражением «крылышек».

Больше подробностей об очередной победе «Ахмата» с Магомедом Адиевым у руля клуба – в нашем послематчевом ревью.