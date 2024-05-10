«Ахмат» повторил рекордную победную серию в Премьер-лиге в истории клуба

Вечером пятницы стартовал 28-й по счёту тур Российской премьер-лиги. В рамках первого матча тура грозненский «Ахмат» удачно съездил в Самару в гости к «Крыльям Советов», победив всухую и со счётом 2:0.

Как сообщает Opta Sports, «Ахмат» повторил свою рекордную победную серию в РПЛ. Грозненцы выиграли пять игр подряд – подобное было только в 2012 году при Станиславе Черчесове.

Также «Ахмат» стал первой командой в этом сезоне с пятью победами кряду.

Что самое любопытное, пять побед грозненский клуб одержал после того как получил оплеуху от «Балтики» дома – калининградцы обыграли «Ахмат» со счётом 1:7 на «Ахмат-Арене».

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