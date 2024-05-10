Селюк – о Конате: «Мои игроки приходят в клуб не на скамейке сидеть, а забивать»

Дмитрий Селюк, агент буркинийского форварда «Ахмата» Мохамеда Конате оценил свежее достижение своего клиента. Конате стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в истории чемпионатов России.

«У меня футболисты приходят не сидеть на скамейке, а играть и забивать. Если же кто‑то не играет, всегда готов забрать его, чтобы он не сидел и не получал просто так зарплату», - говорит Селюк для «Матч ТВ», добавляя, что у Конате получилось стать знаковым футболистом в истории своего клуба.

Напомним, что забил Конате самарским «Крыльям Советов» (2:0), с которыми грозненцы играют в этот пятничный вечер.