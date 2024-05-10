Адиев продолжает удивлять: «Ахмат» в гостях переиграл «Крылья Советов», одержав пятую победу подряд

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 10 мая на стадионе «Самара Арена».

Открывать третий с конца тур чемпионата России предстояло «Крыльям» и «Ахмату». Хозяева давненько обезопасили себя от борьбы за выживание и спокойно доигрывают сезон, даже позволяя себе ненужные поражения. Грозненцы совсем недавно находились в зоне вылета, но четыре победы подряд сильно подняли команду Магомеда Адиева. Теперь «Ахмат» тоже в середине турнирной таблицы и вряд ли будет замечен в борьбе за выживание.

На матч в Самаре Алиев подготовил эксперимент – гости вышли играть в три защитника, одним из которых был Турпал-Али Ибишев, дебютировавший в РПЛ. А матч с активных атак начали самарцы, дебютировавшие бодро. В центре штрафной площади Шитов отклеился от защитника, выскочил на передачу Рахмановича и по науке пробил в дальний угол – Шелия парировал без особых проблем.

«Ахмат» же приноровился к футболу Самары потихоньку и стал искать слабые места. Первым вскрыл игру Камило, отличной передачей со своей половины поля бросив в прорыв Беришу. Бернард выскочил на Ломаева, однако Иван форварда опередил. Затем на авансцену вышел Конате. Опять же длинная передача из глубины пошла, Мохамед оппонента оттеснил, на грудь мяч принял и пробил – совсем немного не попал в «девять».

Гол всё-таки случился, прилетел в раздевалку. Шелия вынес мяч от своих ворот, Конате скинул на Беришу, получил эффектную ответную передачу пяткой, на замахе убрал сразу двух соперников, затем и голкипера обыграл, покатив уже в пустой створ – 0:1.

На исходе часа игрового времени случился и второй гол гостей. И опять совершенно простой заброс с левого фланга привёл к ошибке Солдатенкова. Бернард Бериша мяч подхватил, включил дриблинг, обыграл всё тог же Солдатенкова и прошил Ломаева – 0:2. А «Крылья» что-то совсем завяли. Хозяева всё ещё больше владели мячом, хотя и это преимущество уже ускользало, но совсем ничего не создавали впереди. Не помогли и замены, Орозко и Печенин растворились на поле, а потом и Попов с Писарским повторили их судьбу.

«Ахмат» победил в Самаре, победил уверенно. На финише сезона команда Магмоеда Адиева показывает феноменальные результаты – уже пятая победа подряд.