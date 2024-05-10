Беленов планирует играть до 40 лет

Александр Беленов, опытный голкипер воронежского «Факела» заявил, что хочет поиграть на профессиональном уровне ещё пару-тройку сезонов.

«Завершать не хочу, два‑три сезона буду спокойно играть на хорошем уровне. Чувствую себя отлично даже на фоне молодых партнеров», - делится Беленов для телеканала «Матч ТВ».

Сейчас Беленову, напомним, 37 лет. Он играет в «Факеле» с прошлого лета, куда перебрался из казанского «Рубина». По ходу сезона ему удалось выиграть конкуренцию у Виталия Гудиева – теперь он основной вратарь «огнеопасных».

Ранее Александр рассказал секрет своего спортивного долголетия.