Зобнин простым языком объяснил улучшение результатов «Спартака»

Роман Зобнин, один из старожилов текущего состава «Спартака» объяснил причину улучшения результатов «красно-белых» после того, как у руля клуба встал Владимир Слишкович. Босниец сменил на посту Гильермо Абаскаля, уволенного в середине апреля.

«Меняется тренер – идёт эмоциональный подъём. Так всегда и при любом тренере. Мы немного встряхнулись, а качества у ребят хватает, поэтому пошли победы», - приводит слова Зобнина пресс-служба «красно-белых».

«Спартак» на данный момент идёт на пятом месте в таблице РПЛ с 43 очками, отставание от третьего места – семь баллов, до конца сезона осталось три тура.