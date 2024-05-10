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Зобнин простым языком объяснил улучшение результатов «Спартака»

10 Мая 2024 • 17:46 Комментировать

Роман Зобнин, один из старожилов текущего состава «Спартака» объяснил причину улучшения результатов «красно-белых» после того, как у руля клуба встал Владимир Слишкович. Босниец сменил на посту Гильермо Абаскаля, уволенного в середине апреля.

«Меняется тренер – идёт эмоциональный подъём. Так всегда и при любом тренере. Мы немного встряхнулись, а качества у ребят хватает, поэтому пошли победы», - приводит слова Зобнина пресс-служба «красно-белых».

«Спартак» на данный момент идёт на пятом месте в таблице РПЛ с 43 очками, отставание от третьего места – семь баллов, до конца сезона осталось три тура.

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Спартак Москва Роман Зобнин Владимир Слишкович ещё теги
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