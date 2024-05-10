Деменко не считает, что уход Волкова сильно ослабит «Краснодар»

Максим Деменко, бывший российский футболист и футбольный эксперт оценил возможный переход Сергея Волкова из «Краснодара» в «Зенит». Слухи о переходе защитника в стан действующего чемпиона России появились в пятницу, 10 мая.

«Конечно, он интересный и способный игрок, мог бы и дальше пригодиться «Краснодару». Но раз предлагают хорошие деньги, то почему бы и не продать?», - говорит Деменко для «Спорт-Экспресса», добавляя, что потерей существенной для «быков» уход Волкова не станет.

Ранее сообщалась даже сумма, которую, по слухам, «Краснодар» хотел бы выручить за своего игрока – это 5 млн евро.

Защитник «Краснодара» Волков может перейти в «Зенит»