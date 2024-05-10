Агент Рыбуса не знает, где дальше будет играть его клиент

Роман Орещук, агент польского легионера «Рубина» Мацея Рыбуса пока не знает, где в дальнейшем будет играть его клиент после окончания текущего сезона.

«Пока всё тихо. Надо доиграть сезон до конца. Продолжит ли Мацей карьеру в России? Понимания нет. Обсудим это с клубом после сезона. Время еще есть. Никто в «Рубине» пока не получил предложения о продлении», - говорит Орещук для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что текущий сезон Рыбус проводит в Казани, куда он перебрался прошлым летом из «Спартака». Правда, поляк практически не играет – у него пять матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых он один раз отличился ассистом. Опытному польскому игроку 34 года.