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«Ахмат» забил уже второй гол в Самаре

10 Мая 2024 • 17:28 Комментировать
Крылья Советов
0:2
Ахмат
окончен

«Ахмат» определённо становится открытием концовки сезона. Команда Магомеда Адиева выполнила задачу по сохранению места в Премьер-лиге, но не останавливается на этом и сегодня близка к тому, чтобы выиграть уже пятый поединок подряд. В матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» грозненцы забили второй гол подряд. На 62-й минуте Бернард Бериша получил мяч из глубины поля, сохранил его под контролем  и из пределов штрафной удвоил перевес своей команды. Напомним, что на 45-й минуте с его передачи пяткой отличился Мохамед Конате.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ахмат

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Сегодня, 10 Мая
18:28 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Парни это сделали, главную задачу решили»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Конате: «Мы знали, что мы занимали не свое место, поэтому надо было просыпаться»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Молодой талант «Крыльев» Салтыков сыграл 12-й матч без голевых действий подряд
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» побеждает «Крылья» в гостях уже в семи встречах РПЛ кряду
18:02 · Россия. Премьер-лига
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