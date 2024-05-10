«Ахмат» забил уже второй гол в Самаре

«Ахмат» определённо становится открытием концовки сезона. Команда Магомеда Адиева выполнила задачу по сохранению места в Премьер-лиге, но не останавливается на этом и сегодня близка к тому, чтобы выиграть уже пятый поединок подряд. В матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» грозненцы забили второй гол подряд. На 62-й минуте Бернард Бериша получил мяч из глубины поля, сохранил его под контролем и из пределов штрафной удвоил перевес своей команды. Напомним, что на 45-й минуте с его передачи пяткой отличился Мохамед Конате.

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