Конате стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» в РПЛ

Вечером пятницы «Ахмат» гостит у самарских «Крыльев Советов». По итогу первого тайма грозненский клуб впереди минимально – всё благодаря голу нападающего Мохамеда Конате.

Как сообщает Opta Sports, благодаря своему голу буркиниец – теперь лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ. Он забил 29 голов за три сезона в «Ахмате», обойдя бразильца Маурисио, у которого 28 голов.

На третьей строчке рейтинга идёт Аблай Мбенг (22 гола), третье место занимает ныне действующий полузащитник «Ахмата», косовар Бернард Бериша (21 гол). Пятое место делят Игорь Лебеденко и Аилтон (по 20 голов у обоих).

Текстовая трансляция второго тайма матча «Крыльев Советов» и «Ахмата» доступна на нашем портале.