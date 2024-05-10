Конате в шикарной форме, у форварда «Ахмата» пять голов в пяти матчах

Вечером пятницы друг с другом встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат» в Самаре. Гости по итогу первого тайма впереди – гол забил центрфорвард чеченского клуба Мохамед Конате.

При новом тренере «Ахмата» Магомеде Адиеве нападающий не иначе как расцвёл. У него уже пять забитых голов в пяти последних матчах. Лишь в одной игре на отрезке форвард не забивал – это случилось 25 апреля, когда «Ахмат» принимал дома «Сочи».

Следить за дальнейшим ходом событий первой игры 28 тура РПЛ можно на нашем портале в текстовой трансляции. Впереди нас ждут вторые 45 с лишним минут этой игры команд середины турнирной таблицы.