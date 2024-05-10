«Ахмат» открыл счёт в конце первого тайма матча с «Крыльями Советов»

28-й тур Премьер-лиги стартовал матчем «Крылья Советов» - «Ахмат». Практически весь первый тайм прошёл без голевых атак, и на 45-й минуте счёт всё же был открыт. Гостевая команда провела быструю атаку, Бернард Бериша пяткой отдал передачу на Мохамеда Конате, тот по центру прорвался к воротам, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

На табло 0:1 после первого тайма. «Ахмат» сделал шаг к пятой победе подряд и закрепился на 10-м месте онлайн-таблицы. Соперник - делит шестое. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.