Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова о денежках

Футболист «Рубина» Руслан Безруков недавно неудачно пошутил. После победы над «Зенитом» игрок в прямом эфире сказал, что команда ждёт от «Краснодара» «денежки на карту» за этот результат.

«Рубин» применил в отношении Безрукова дисциплинарные меры, но этим дело может не ограничиться. Впереди – рассмотрение шутки футболиста комитетом по этике Российского футбольного союза.

Как сообщил «Матч ТВ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комитет по этике рассмотрит дело Безрукова во вторник, 21 мая. Митрофанов допустил, что рассмотрение может растянуться на несколько заседаний.