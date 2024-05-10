Сапета: «ЦСКА обыграет «Зенит» - и всё, добрый вечер»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от концовки сезона в Российской премьер-лиге.

- Неужели «Динамо» сможет выиграть чемпионат?

- Будет интересно. Сейчас всё только начинается. В следующем туре ЦСКА обыграет «Зенит». И всё, добрый вечер.

- Уже думал, как будешь праздновать, если вдруг команда победит?

- Пока нет. Посмотрим.

На текущий момент ситуация на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги очень плотная. «Зенит» имеет в своём активе 51 очко, а «Краснодар» и «Динамо» - по 50.

Отметим, что матч «Зенит» - ЦСКА пройдёт 11 мая.