Сапета: «ЦСКА обыграет «Зенит» - и всё, добрый вечер»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от концовки сезона в Российской премьер-лиге.
- Неужели «Динамо» сможет выиграть чемпионат?
- Будет интересно. Сейчас всё только начинается. В следующем туре ЦСКА обыграет «Зенит». И всё, добрый вечер.
- Уже думал, как будешь праздновать, если вдруг команда победит?
- Пока нет. Посмотрим.
На текущий момент ситуация на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги очень плотная. «Зенит» имеет в своём активе 51 очко, а «Краснодар» и «Динамо» - по 50.
Отметим, что матч «Зенит» - ЦСКА пройдёт 11 мая.
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