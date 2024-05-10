Кечинов: «Психологически «Краснодар» ещё не готов к чемпионству»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы «Краснодара».

На текущий момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на одно очко.

- Вы сомневаетесь в том, что «Краснодар» займет первое место по итогам чемпионата?

- У меня большие сомнения на этот счет. В конце прошлого года я говорил, что южане могут занять первую строчку, потому что в их игре была видна какая-то солидность. В обороне и полузащите были те люди, которые направляли игру. Впереди были лидеры, которые забивали. Например, Кордоба. Он и сейчас есть, но не так ярок, как в прошлом году. Психологически «Краснодар» еще не готов к чемпионству.

- Появилась информация, что защитником южан Волковым интересуется «Зенит». Надо ли ему туда переходить?

- Было много примеров, когда перспективные футболисты переходили в питерскую команду и переставали играть. Но были и обратные случаи. Тут уже надо смотреть, как он там себя проявит. Но это талантливый парень.

Елена Григорьевская