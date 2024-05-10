Ташуев назвал конкурентов Волкова в «Зените»

Основными конкурентами Сергея Волкова за место в основном составе «Зенита» станут Марио Фернандес и Вячеслав Караваев, считает экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев. Тренер также предположил, что потенциальный новичок может выиграть конкуренцию у обоих.

«Он может заиграть в «Зените». Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву. Так что вполне, Волков еще совсем молодой парень», - приводит слова специалиста «Спорт День за Днём».

Информация о том, что питерцы сделали предложение «Краснодару» по приобретению футболиста появилась 10 мая. Речь идёт о сумме в пять миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 защитник провёл 28 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых сделал три голевых передачи.