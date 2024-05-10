Кечинов рассказал, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара».

- Ближайшая игра у «Спартака» с «Краснодаром». Допускаете опять нулевую ничью?

- Ее по любому не будет. «Спартак» старается играть в атаку, несмотря на то, что было несколько ничейных матчей. Другое дело, что без Промеса у команды не такая высокая результативность. Но все равно есть Соболев, Игнатов, которые могут забить. Медина при Слишковиче раззабивался. Бонгонда тоже хорошо себя проявляет. Но и у «Краснодара» при новом тренере Мусаеве идет игра с прицелом на атаку. Если при Ивиче эта команда играла по результату, более сбалансировано, надеясь на то, что в обороне будет порядок, то сейчас южане тоже больше играют на атаку. Поэтому мы видим много неудачных матчей. Так что нас в любом случае ожидает результативный футбол.

- Кому отдаете предпочтение в этом матче?

- «Спартаку». Потому что команда в хорошем настроении. У нее эмоциональный, позитивный заряд, который способствует хорошему результату. Матч пройдет в Москве, и красно-белые должны выиграть.

- «Краснодар» еще борется за золото, а «Спартаку» в чемпионате, по сути, уже ничего не нужно. Вас это не смущает?

- Если ничего не нужно – надо заканчивать с футболом. Конечно, результат «Спартаку» нужен. Понятно, что ставка будет сделана на Кубок, но все равно матч с «Краснодаром» очень важен. Придет много болельщиков, у которых улучшилось настроение. Уверен, что хозяева будут играть на сто процентов. Есть премиальные, помимо прочего, собственное имя. Поэтому мотивации у команды будет много.

Елена Григорьевская