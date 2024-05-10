Чернов: «Нам не хватает Промеса, как футболиста»

Квинси Промес был душой компании в «Спартаке», а его футбольные качества позволяли «красно-белым» находится на лидирующих позициях в российском футболе.

«Скучаю, но не могу сказать, что мы были большими друзьями. К нам он всегда хорошо относился, душой компании был. Скажу, что нам его не хватает как футболиста», - приводит слова Чернова Sports.ru.

Промес не смог покинуть Дубай, где «Спартак проводил сборы в зимнюю паузу в РПЛ. Футболист попал в ДТП в столице ОАЭ и покинул место происшествия, после чего был задержан полицией.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Промеса в Нидерланды, поскольку на родине в отношении него вынесены приговоры суда по двум уголовным делам. Однако есть вариант, при котором игрока принудительно вернут в Россию, где он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.