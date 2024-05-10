Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выборе наставника «красно-белых» Владимира Слишковича глушим тренером апреля в РПЛ.

- Слишкович был признан лучшим тренером апреля. Вы согласны с такой оценкой или какой-то тренер вам больше понравился?

- При Слишковиче «Спартак» лучше заиграл, и его результаты пошли в гору, это понятно. А был ли кто-то из тренеров лучше, мне сложно сказать.

- Вас не удивляет такой выбор, учитывая, что команда практически потеряла шансы даже на третье место?

- Думаю, что Слишковича оценивали по тому отрезку, который он провел в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Это экспертов и впечатлило.

- С чем связываете его успешную работу?

- Он смог раскрепостить футболистов, сплотить их. Поэтому команда показывает такой результат.

- Может дело в том, что он работает без давления, понимая, что, скорее всего, летом уйдет с этого поста?

- Самое главное, что он ребят раскрепостил. Они же выходят на поле. У них стало многое получаться, поэтому и появился результат. А то, что на Слишковича ничего не давит, особой роли не играет.

Елена Григорьевская