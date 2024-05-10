Канчельскис сравнил Москву и Лондон: «Всё зависит от запросов»

Практически во всех мировых крупных столицах цены примерно одинаковые, заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Он уверен, что всё зависит от того, какие у человека запросы.

«Везде, во всех столицах мира очень дорого жить. Всё зависит от твоих запросов. Сегодня нет ничего дешевого. Что в Москве, что в Лондоне - цены везде одинаковые», - цитирует ветерана Sport24.ru.

Помимо «МЮ», Канчельскис также известен по выступлениям за «Эвертон» и шотландский «Ренйджерс».

В качестве тренера экс-футболист пробовал свои силы в РПЛ с «Волгой» и «Уфой», однако успеха добиться не смог. В настоящее время Канчельсикс возглавляет киргизский «Мурас Юнайтед».