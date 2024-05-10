Булыкин сравнил «Байер» с «Краснодаром»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил чемпиона Германии «Байер» с «Краснодаром».

Булыкин отметил, что клуб из Леверкузена точно так же, как и «Краснодар», долго шёл к своему чемпионскому титулу, однако у «быков» нет такого хорошего тренера, как Хаби Алонсо.

«Если взять историю, то на «Байер», наверное, похож «Краснодар», который также всё время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Но там нет своего Хаби Алонсо», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «быки» проведут завтра, 11 мая, против московского «Спартака».