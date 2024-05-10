Защитнику «Спартака» надоела гегемония «Зенита»

В «Спартаке» есть футболисты, которые в чемпионской гонке поддерживают «Краснодар», поскольку от гегемонии «Зенита» уже все устали. В этом признался защитник «красно-белых» Никита Чернов.

«Каждому в глубине души уже надоело. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл», - цитирует футболиста Sports.ru.

Добавим, что «Зенит» выигрывал титул в РПЛ в последние пять сезонов. Лидирует он и в текущем розыгрыше, однако его преимущество над «Краснодаром» и московским «Динамо» составляет всего одно очко.

В ближайшем матче питерцы на своём поле примут ЦСКА.