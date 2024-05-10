Рианчо ответил на вопрос о возможном финише «Спартака» в топ-3 РПЛ

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как отреагирует на попадание «красно-белых» в число призёров.

- Как вы отреагируете на третье место «Спартака» в чемпионате России?

- Я обрадуюсь.

На текущий момент, за три тура до завершения чемпионата, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Динамо» команда Владимира Слишковича отстаёт на семь очков.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Краснодара» на своём поле.